“الكهرباء” تسند تركيب 10 ملايين عداد ذكي لثلاث شركات وبدء التنفيذ الخميس المقبل

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية على شركتين وطنيتين وأخرى صينية، على أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع اعتباراً من الخميس 19 ديسمبر 2019.
ويستهدف المشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة بتكلفة 9.56 مليار ريال، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ بحلول 30 مارس 2023.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم (الأحد) على موقع “تداول”، إن الجهات التي رسي عليها المشروع تشمل تحالف شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة “الفنار للإنشاءات” لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، وفرع شركة “تشاينا إليكترك باور” لتنفيذه في القطاعين الغربي والجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه سيتم توفير 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.