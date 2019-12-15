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أخبار محلية > من بينها المهني والتقني.. خبير في التعليم يتوقع استحداث 4 مسارات بالمدارس الثانوية
15/12/2019   1:03 م

من بينها المهني والتقني.. خبير في التعليم يتوقع استحداث 4 مسارات بالمدارس الثانوية

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ذكر خبير في التعليم أنه من المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة في مرحلة الثانوية العامة، وفقاً للمشروع الذي أشار إليه مؤخراً وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة.

وقال الخبير عوض الشمراني إن المسارات التي قد يتم استحداثها تشمل (المسار التقني، والمسار المهني، والمسار الفني، ومسار العلوم والرياضيات)، مبيناَ وفقاً لصحيفة “الوطن” أن ذلك سيكون إضافة للمسارات العلمية والشرعية والأدبية المعمول بها حالياً في نظام المقررات.

وأوضح أن إدخال مسارات جديدة سيتيح العديد من الخيارات أمام الطلاب والطالبات تتوافق مع قدرات ورغبات كل منهم، ما سيسهم في رفد سوق العمل مستقبلاً بالكوادر ذات كفاءة ومهنية عالية.

وأضاف الشمراني أنه سيتم اعتماد أكاديميات متخصصة في عدد من المدارس الثانوية، وسيكون من أهم أهدافها تزويد الطلاب بالمهارات المهنية والتقنية، وتهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل من خلال ورش عمل تقنية ومهنية تُقام داخل المدارس، وذلك لتقليل نسب البطالة.

من بينها المهني والتقني.. خبير في التعليم يتوقع استحداث 4 مسارات بالمدارس الثانوية

أخبار محلية
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