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أخبار محلية > تفاصيل جديدة بواقعة مقتـل راجح الحارثي.. المتهمان فشلا في تخديره فـقتلاه بعدة طعنات
15/12/2019   7:08 ص

تفاصيل جديدة بواقعة مقتـل راجح الحارثي.. المتهمان فشلا في تخديره فـقتلاه بعدة طعنات

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كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في واقعة مقتـل المواطن راجح الحارثي بالقاهرة تفاصيل جديدة، مبينةً أن المتهمين بالقضية سددا عدة طعنات في جسد المجني عليه للتخلص منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة يبلغان من العمر 22 و23 عاماً ويسكنان بمحافظتي الفيوم والجيزة جنوب العاصمة القاهرة، لافتةً إلى أنهما اتفقا مع المجني عليه عبر محادثات إلكترونية بـ”فيسبوك” على التقابل معه بشقته التي استأجرها خلال تواجده بمصر.

وأشارت إلى أن المتهمين حاولا في البداية تخدير المجني عليه لكنهما فشلا، قبل أن يفتعلا أزمة معه ويقوم أحدهما بخنقه بملاءة سرير، فيما سدد الآخر عدة طعنات له بسـلاح أبيض في الصدر والبطن تسببت في وفـاته. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن المتهمين أرشدا الشرطة بمكان وجود متعلقات المجني عليه وهي هاتفا محمول ومبلغ من المال وبعض الملابس الأخرى.

تفاصيل جديدة بواقعة مقتـل راجح الحارثي.. المتهمان فشلا في تخديره فـقتلاه بعدة طعنات

أخبار محلية
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