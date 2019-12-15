نجح الفارس الإماراتي عبدالله المهيري في تحقيق المركز الأول بالفئة الكبرى ضمن منافسات مهرجان الدرعية للفروسية؛ بعدما حقق رقماً قياسياً جديداً وقدره 34 ثانية و67 جزءاً من الثانية.
وحصد الفارس السعودي رمزي الدهامي المركز الثاني بالمنافسات بـ 34 ثانية و79 جزءاً من الثانية، والمركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بزمن قدره 36 ثانية و21 جزءاً من الثانية.
وفاز في منافسات الفئة الصغرى الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالمركز الأول، والفارس النرويجي مورتن جوبفيك بالمركز الثاني، والفارس السعودي بدر الفرد في المركز الثالث.
فيما حصل بمنافسات الفئة المتوسطة الفارس المصري محمد طلعت على المركز الأول، والفارس الإيطالي ناتالي شاوداني على المركز الثاني، والفارسة الأردنية سارة العرموطي على المركز الثالث.
وتتواصل منافسات المهرجان (الخميس) المقبل، من أجل تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.
وفق “أخبار 24”.