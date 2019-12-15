توج أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس (السبت)، الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا في رالي الشرقية.
ونجح السائق السعودي يزيد الراجحي في الفوز بلقب رالي الشرقية، ولقب بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية أيضاً.
وسجل الراجحي في مرحلة السبت وطولها 171 كيلومتراً، أسرع توقيت مع 1:08:56 ساعة، تلاه السائق الإسباني ساينز الأب بفارق 1:17 دقيقة.
وفاز في فئة سيارات الإنتاج التجاري “تي 2” بلقب الرالي للسائق فرحان المحارب بـ 4:30:31 ساعات، كما توج بلقب فئة الشاحنات “تي 4” السائق السعودي إبراهيم المهنّا، وفئة الدراجات النارية الدراج السعودي مشعل الغُنيم.
وفق “أخبار 24”.