بعد احتفاله المُثير.. “جوميز” يوجه رسالة خاصة إلى “خيسوس” قبل المباراة المرتقبة مع فلامنجو

وجه المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال بافيتيمبي جوميز، إلى المدرب البرتغالي لنادي فلامنجو البرازيلي جورجي خيسوس، قبل أيام قليلة من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ونشر جوميز صورة جمعته بمدربه السابق خيسوس كتب عليها: “خلال هذا العشاء وعد بعضنا بعضاً بأن نلتقي مرة أخرى، وإنه من دواعي سروري الحقيقي أن ألعب ضدك وضد فريقك فلامنجو”.
وأضاف: “نأمل أن نقدم مباراة قوية في نصف النهائي، أراك هناك يا سيدي”.
وكان قد سجل جوميز هدف فوز الهلال على نظيره الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما أمس بالدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، قبل أن يحتفل بالذهاب إلى المدرج الذي يجلس فيه خيسوس بصحبة لاعبي فلامنجو ويشير إليه. وفق “أخبار 24”.