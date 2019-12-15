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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب فقد قدميه في حـادث مروري يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة والجوال
15/12/2019   7:03 ص

بالفيديو.. شاب فقد قدميه في حـادث مروري يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة والجوال

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طالب الشاب ماجد العتيبي الذي فقد قدميه في حـادث مروري، بتغليط عقوبات السرعة الزائدة على الطرق واستخدام الجوال خلال القيادة؛ للحد من ارتفاع أعداد الحـوادث.

وقال العتيبي خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يأمل بأن يتم تغليظ عقوبات السرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة لتصل إلى سحب الرخصة.

وأضاف العتيبي أن أعداد ضحايا الحـوادث المرورية أصبحت كبيرة ولا يُسمع عنها حتى في حرب اليمن، داعياً قائدي المركبات المتهورين إلى زيارة مراكز التأهيل والمستشفيات لمشاهدة ضحايا الحـوادث المرورية وأخذ العبرة. حسب “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. شاب فقد قدميه في حـادث مروري يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة والجوال

أخبار محلية
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