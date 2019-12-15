بالفيديو.. شاب فقد قدميه في حـادث مروري يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة والجوال

طالب الشاب ماجد العتيبي الذي فقد قدميه في حـادث مروري، بتغليط عقوبات السرعة الزائدة على الطرق واستخدام الجوال خلال القيادة؛ للحد من ارتفاع أعداد الحـوادث.
وقال العتيبي خلال لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يأمل بأن يتم تغليظ عقوبات السرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة لتصل إلى سحب الرخصة.
وأضاف العتيبي أن أعداد ضحايا الحـوادث المرورية أصبحت كبيرة ولا يُسمع عنها حتى في حرب اليمن، داعياً قائدي المركبات المتهورين إلى زيارة مراكز التأهيل والمستشفيات لمشاهدة ضحايا الحـوادث المرورية وأخذ العبرة. حسب “أخبار 24”.
بعدما فقد قدميه في حـادث مروري..ماجد العتيبي يطالب بتغليظ عقوبات السرعة الزائدة#برنامج_ياهلا #خليجية@majidm755 pic.twitter.com/901cSL2rgz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 14, 2019