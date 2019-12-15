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أخبار محلية > ترددت بسبب أنها “مغطية” وقد تحرجه.. إعلامي يقدم والدته لتفتتح محله وصورتهما تنال الإعجاب
15/12/2019   7:00 ص

ترددت بسبب أنها “مغطية” وقد تحرجه.. إعلامي يقدم والدته لتفتتح محله وصورتهما تنال الإعجاب

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نشر الإعلامي علي المشعل صورة لوالدته وهي تشاركه افتتاحا تجريبيا لمشروع كافيه يمتلكه في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وقال المشعل، معلقاً على الصورة، إن والدته عندما عرض عليها أن تقص شريط الافتتاح رفضت في أول الأمر بداعي أنها امراة “مغطية”، وتخاف أن تتسبب له في إحراج بظهورها بهذه الصورة أمام متابعيه. حسب “أخبار 24”.

وعبّر المشعل عن امتنانه بمشاركة والدته له في الافتتاح التجريبي لمشروعه، مؤكداً أنها مصدر فخره ونجاحه.

ترددت بسبب أنها “مغطية” وقد تحرجه.. إعلامي يقدم والدته لتفتتح محله وصورتهما تنال الإعجاب

أخبار محلية
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