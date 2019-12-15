ترددت بسبب أنها “مغطية” وقد تحرجه.. إعلامي يقدم والدته لتفتتح محله وصورتهما تنال الإعجاب

نشر الإعلامي علي المشعل صورة لوالدته وهي تشاركه افتتاحا تجريبيا لمشروع كافيه يمتلكه في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
وقال المشعل، معلقاً على الصورة، إن والدته عندما عرض عليها أن تقص شريط الافتتاح رفضت في أول الأمر بداعي أنها امراة “مغطية”، وتخاف أن تتسبب له في إحراج بظهورها بهذه الصورة أمام متابعيه. حسب “أخبار 24”.
وعبّر المشعل عن امتنانه بمشاركة والدته له في الافتتاح التجريبي لمشروعه، مؤكداً أنها مصدر فخره ونجاحه.
قد لا تعني لكم شيء هذه الصورة لكنها الدنيا بما فيها بالنسبة لي أمي ❤️
قبل أفتتاح @JavahutSa أصريت انها تقص شريط الافتتاح رفضت خجلاً
لانها ع حد تعبيرها أمرأه “مغطيه” نفسها وقد تسبب احراج لي اذا ظهرت بهذا الشكل أمام متابعيني
هي لاتعلم كم افتخر فيها بكل تفاصيلها
سعيد بأنها بجانبي pic.twitter.com/aT2s6QoPZ5
— علي المشعل (@AliAlmeshaal) December 13, 2019