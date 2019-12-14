“صحة جازان” توضح ملابسات انتـحار فتاة في مستشفى الصحة النفسية وتفتح تحقيقاً

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بياناً اليوم السبت أوضحت فيه تفاصيل حـادثة انتـحار فتاة مريضة في مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة.
وقالت المديرية إنه في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتـحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجِب، وتم إعلان الوفاة.
وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وتم تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقًا للأنظمة. وفق “أخبار 24”.