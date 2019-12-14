وثق مقطع فيديو غضب جمهور الترجي التونسي في مدرجات ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، عقب تسجيل محترف الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف المباراة لفريقه.
وأظهر المقطع محاولة بعض جماهير الترجي النزول إلى أرضية الملعب احتجاجاً على حكم المباراة، ليتدخل الأمن ويسيطر على الموقف ويحول دون نزولهم الملعب.
يُذكر أن الهلال يلتقي بطل أمريكا الجنوبية فلامنغو البرازيلي بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.
وفق “أخبار 24”.