بالفيديو.. تعرّف على مشروع الجسر البري الذي يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي

استعرضت قناة “الإخبارية” السعودية في تقرير لها معلومات حول مشروع الجسر البري الذي سيربط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي عبر الخطوط الحديدية.
وقالت القناة إن المشروع، الذي سيُكشف عن تفاصيله وتتضح معالمه في 2020، يبلغ طوله 1600 كلم، ويربط بين البحر الأحمر والخليج العربي، وتصل التكلفة التقريبية له حوالي 50 مليار دولار.
وأضافت أن المشروع، الذي يُرجح أن تنفذه شركة حكومية صينية، سيقلل الحاجة إلى النقل بالشاحنات التقليدية وسيختصر الزمن الحالي في نقل البضائع إلى 72 ساعة من موانئ الساحل الشرقي والغربي، إضافة إلى أنه سيعزز الربط بين الرياض وجدة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن المحطة النهائية للجسر ستكون البحر الأحمر، والتي ستصدّر المملكة عبرها بضائعها، وهو ما يحوّلها إلى منطقة لوجستية تربط الكثير من دول العالم.
فيديو | تعرف على مشروع الجسر البري العملاق الذي ستتضح معالمه في 2020#الإخباريةpic.twitter.com/NAcR8NTTY5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 14, 2019