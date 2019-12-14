بالفيديو.. الهلال يفوز على الترجي بهدف في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي – بطل آسيا -، على نظيره الترجي التونسي – بطل أفريقيا – بهدف دون رد، ضمن الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2019 لكرة القدم المقام في قطر.
سجّل هدف الهلال، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، محترف الفريق الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز يلتقي الهلال بطل أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي بقيادة المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على موعد في نصف نهائي ثانٍ مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا.
وفق “أخبار 24”.