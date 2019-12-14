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أخبار الخرج > بالصور.. شباب #الشعلة بطلًا لدوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج
14/12/2019   6:03 م

بالصور.. شباب #الشعلة بطلًا لدوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج

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حقق فريق شباب الشعلة فوزاً محققاً علي #التوباد بستة أهداف مقابل لاشئ . ويتوج بطلاً لدوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج .

بالصور.. شباب #الشعلة بطلًا لدوري مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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