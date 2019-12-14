استقبلت الهيئةَ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفدا صينيا مختصا بالرقابة على الأسواق في الصين، لبحث السبل التي يمكن من خلالها رفع جودة المنتجات الصينية الواردة إلى المملكة.
وناقش الجانبان، في حضور نائب المحافظ المهندس طامس الحمادي وبعض المختصين من الهيئة، سبل تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، ومن المملكة للصين.
وتناول اللقاء إيجاد حلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين البلدين، وتعزيز التعاون في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئتا المواصفات في البلدين، لتوحيد هذه النتائج.
وفق “أخبار 24”.