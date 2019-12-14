فاجأ موظف يعمل في السفارة الأمريكية بالرياض، يُدعى “ديفيد”، المتابعين عندما نشر على حساب السفارة في “تويتر” مقطع فيديو يعلن فيه تشجيعه لفريق الهلال الذي يلعب اليوم أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.
وظهر “ديفيد الهلالي” وهو يرتدي قميص الهلال، معرّفا بنفسه وبأنه يشجع الهلال ويتمنى الفوز اليوم لفريق “الشقردية”، حسب تعبيره، ثم رفع صوته لتحية الفريق: “أوه الهلالي”.
ويلعب الهلال اليوم السبت في أول ظهور له في بطولة كأس العالم للأندية، مع الترجي التونسي بطل أفريقيا في استاد جاسم بن حمد، في الدور ربع النهائي للبطولة.
وفق “أخبار 24”.