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أخبار محلية > “سكني”: تسليم 13 ألف قطعة أرض مجانية ‏للمستفيدين في نوفمبر الماضي
14/12/2019   5:55 م

“سكني”: تسليم 13 ألف قطعة أرض مجانية ‏للمستفيدين في نوفمبر الماضي

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‏كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن تسليم 12,6 ألف ‏قطعة أرض مجانية للمستفيدين، بمختلف مناطق المملكة، خلال ‏شهر نوفمبر الماضي.‏

وقال البرنامج، في بيان صحافي، إنه تم تسليم 2383 قطعة في منطقة مكة، و2079 بالقصيم، ‏و1660 بنجران، و1611 بالرياض، و1362 في المنطقة ‏الشرقية.‏

وأضاف أنه تم تسليم 998 قطعة بالمدينة المنورة، و513 بالجوف، 319 ‏قطعة في الحدود الشمالية، و651 بحائل، و504 بعسير، إلى جانب 255 ‏قطعة في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي ‏السكنية المجانية التي تم تسليمها 221 قطعةً، و86 في منطقة ‏جازان.‏ حسب “أخبار 24”.

وأوضح برنامج “سكني” أنه يقدم أيضاً فرصًا لتملك “فيلا”، أو ‏شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع ‏القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، ‏أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن ‏يمتلكون أراضي، لتشجيعهم على بناء منازلهم.‏

“سكني”: تسليم 13 ألف قطعة أرض مجانية ‏للمستفيدين في نوفمبر الماضي

أخبار محلية
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