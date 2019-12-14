“سكني”: تسليم 13 ألف قطعة أرض مجانية ‏للمستفيدين في نوفمبر الماضي

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن تسليم 12,6 ألف قطعة أرض مجانية للمستفيدين، بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال البرنامج، في بيان صحافي، إنه تم تسليم 2383 قطعة في منطقة مكة، و2079 بالقصيم، و1660 بنجران، و1611 بالرياض، و1362 في المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه تم تسليم 998 قطعة بالمدينة المنورة، و513 بالجوف، 319 قطعة في الحدود الشمالية، و651 بحائل، و504 بعسير، إلى جانب 255 قطعة في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 221 قطعةً، و86 في منطقة جازان. حسب “أخبار 24”.
وأوضح برنامج “سكني” أنه يقدم أيضاً فرصًا لتملك “فيلا”، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي، لتشجيعهم على بناء منازلهم.