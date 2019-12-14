أطباء أرجعوا السبب لضعف الثقة.. إحصاءات لـ”الصحة”: 19 ألف مريض غادروا المستشفيات الحكومية العام الماضي

كشفت إحصاءات وزارة الصحة عن مغادرة 19460 مريضاً ومريضة للمستشفيات الحكومية عام 2018، وتمت إحالتهم لأقسام الخدمة الاجتماعية.
وأظهرت الإحصاءات أن عدد المرضى الذكور الذين غادروا المستشفيات بلغ 9727 مريضا، فيما بلغ عدد الإناث 9733 مريضة.
من جهتهم، قال مختصون في القطاع الصحي وفقًا لصحيفة “مكة” إن الأرقام المعلنة أقل من الواقع الفعلي، إذ أنها تمثل فقط من خرجوا ضد النصيحة الطبية، وتمت إحالتهم للخدمة الاجتماعية، ولا تمثل من خرجوا قبل الإحالة، ولم يتم تسجيلهم.
وأرجع عدد من الأطباء مغادرة المرضى للمستشفيات إلى ضعف ثقة المريض في جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة.
وأوردت مصادر أسبابًا أخرى منها، أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى كانت أقل من توقعاتهم، بالإضافة لشكوى البعض من طريقة تعامل الكادر الطبي مع المرضى، وكذلك عدم تحمل المرضى للإقامة في غرف التنويم بسبب الزحام.