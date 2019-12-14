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أخبار محلية > أطباء أرجعوا السبب لضعف الثقة.. إحصاءات لـ”الصحة”: 19 ألف مريض غادروا المستشفيات الحكومية العام الماضي
14/12/2019   5:55 م

أطباء أرجعوا السبب لضعف الثقة.. إحصاءات لـ”الصحة”: 19 ألف مريض غادروا المستشفيات الحكومية العام الماضي

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كشفت إحصاءات وزارة الصحة عن مغادرة 19460 مريضاً ‏ومريضة للمستشفيات الحكومية عام 2018، وتمت إحالتهم لأقسام الخدمة الاجتماعية.‏
وأظهرت الإحصاءات أن عدد المرضى الذكور الذين غادروا المستشفيات بلغ 9727 مريضا، فيما بلغ عدد الإناث 9733 مريضة.

من جهتهم، قال مختصون في القطاع الصحي وفقًا لصحيفة “مكة” إن الأرقام ‏المعلنة أقل من الواقع الفعلي، إذ أنها تمثل فقط من خرجوا ضد ‏النصيحة الطبية، وتمت إحالتهم للخدمة الاجتماعية، ولا تمثل من ‏خرجوا قبل الإحالة، ولم يتم تسجيلهم.‏

وأرجع عدد من الأطباء مغادرة المرضى للمستشفيات إلى ضعف ثقة ‏المريض في جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة.

وأوردت مصادر أسبابًا أخرى منها، أن الخدمة الطبية ‏المقدمة للمرضى كانت أقل من توقعاتهم، بالإضافة لشكوى ‏البعض من طريقة تعامل الكادر الطبي مع المرضى، وكذلك ‏عدم تحمل المرضى للإقامة في غرف التنويم بسبب الزحام.

أطباء أرجعوا السبب لضعف الثقة.. إحصاءات لـ”الصحة”: 19 ألف مريض غادروا المستشفيات الحكومية العام الماضي

أخبار محلية
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