غدًا.. فتح باب التسجيل لانتخابات طوائف المهن بجدة

يبدأ غدًا الأحد فتح باب تسجيل الناخبين لاختيار رئيس ونائب الرئيس لعدد من طوائف المهن بمحافظة جدة، وذلك لمدة 4 أسابيع، على أن يتم فتح باب التقدم للترشح 1441/6/1هـ.
وأوضحت أمانة المحافظة أنه على المتقدم للتسجيل في قائمة الناخبين، أن يكون نشاطه مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة، كما نبهت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب ضرورة إحضار رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول، يوم التصويت.
وأشارت إلى أن التسجيل سيكون عبر موقعها الإلكتروني، مشترطة أن يكون المتقدم للترشح سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 30 عاماً، ويمارس نشاطه المهني لمدة عام على الأقل، وأن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة والكتابة، ولائقًا من الناحية الصحية. وفق “أخبار 24”.
وشددت الأمانة على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، وأنه لن يتم التعامل مع الوكلاء أو المفوضين.
وحددت يوم 20/8/1441 لبدء عملية الاقتراع في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً.