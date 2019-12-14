نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > غدًا.. فتح باب التسجيل لانتخابات طوائف المهن بجدة
14/12/2019   5:53 م

غدًا.. فتح باب التسجيل لانتخابات طوائف المهن بجدة

+ = -
807

يبدأ غدًا الأحد فتح باب تسجيل الناخبين لاختيار رئيس ونائب الرئيس لعدد من ‏طوائف المهن بمحافظة جدة، وذلك لمدة 4 أسابيع، على أن يتم فتح باب ‏التقدم للترشح 1441/6/1هـ.‏‎

وأوضحت أمانة المحافظة أنه على المتقدم للتسجيل في قائمة ‏الناخبين، أن يكون نشاطه مطابقًا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة‏، كما نبهت على أصحاب طائفة مهنة محلات السكراب ضرورة ‏إحضار ‏رخصة مؤقتة صادرة عن البلدية وسارية المفعول، يوم ‏التصويت‏.‏

‏ وأشارت إلى أن التسجيل سيكون عبر موقعها الإلكتروني، مشترطة أن يكون المتقدم للترشح سعودي الجنسية، ولا ‏يقل ‏عمره عن 30 عاماً، ويمارس نشاطه المهني لمدة عام على ‏الأقل‏، وأن يكون حسن السير والسلوك، وملمًا بالقراءة ‏والكتابة، ‏ولائقًا من الناحية الصحية.‏ وفق “أخبار 24”.

وشددت الأمانة على ضرورة الحضور الشخصي حال التقدم للترشح، ‏وأنه لن يتم التعامل مع الوكلاء أو المفوضين.‏

وحددت يوم 20/8/1441 لبدء عملية الاقتراع في مركز الملك ‏عبدالعزيز ‏الثقافي بأبرق الرغامة من الساعة الخامسة إلى ‏العاشرة مساءً.‏

غدًا.. فتح باب التسجيل لانتخابات طوائف المهن بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078456.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.