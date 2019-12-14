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أخبار محلية > وزير الصناعة: 3 آلاف مواطن التحقوا بالمصانع و6 آلاف فرصة عمل متوقعة كنتاج لتحمل الدولة المقابل المالي
14/12/2019   5:51 م

وزير الصناعة: 3 آلاف مواطن التحقوا بالمصانع و6 آلاف فرصة عمل متوقعة كنتاج لتحمل الدولة المقابل المالي

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كشف وزير الصناعة المهندس بندر الخريف عن أن ثلاثة آلاف مواطن التحقوا بالعمل بالمصانع، منذ تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في قطاع المصانع قبل شهرين.

وأضاف أنه منذ تطبيق القرار تم الترخيص لافتتاح 124 مصنعاً جديداً باستثمارات تجاوزت ملياري ريال، يُتوقع أن توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة.

واعتبر الوزير الخريف أن هذه الأرقام تعد مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، وتعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ الأول من أكتوبر الماضي تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام. وفق “أخبار 24”.

وزير الصناعة: 3 آلاف مواطن التحقوا بالمصانع و6 آلاف فرصة عمل متوقعة كنتاج لتحمل الدولة المقابل المالي

أخبار محلية
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