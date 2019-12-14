نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > السودان: السجن عامين لعمر البشير ومصادرة أمواله
14/12/2019   5:52 م

السودان: السجن عامين لعمر البشير ومصادرة أمواله

+ = -
1028

أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، اليوم (السبت)، حكمها على الرئيس المخلوع عمر البشير في قضية حيازة النقد الأجنبي.

وقررت المحكمة، في حضور كامل هيئتي الاتهام والدفاع، سجن البشير لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما شهدت قاعة المحكمة احتجاجات من أنصار البشير فور النطق بالحكم، الذين شككوا في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته. وفق “أخبار 24”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بحيازة عملات أجنبية، والفساد، وتلقي هدايا بشكل غير قانوني.

يشار إلي أن الجيش السوداني قد أعلن في 11 أبريل الماضي عزل البشير بعد شهور من الاحتجاجات المتواصلة ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً.

السودان: السجن عامين لعمر البشير ومصادرة أمواله

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078451.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.