رئيس النصر يتفاعل مع تصدر الدوري السعودي

اعتبر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر، فوز فريقه أمام ضيفه التعاون بهدفين لهدف بالرياض ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مهما ومستحقا، مهنئا اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.
وتخطى فريق النصر عقبة التعاون ( 2ـ 1) عبر البرازيلي جوليانو والسعودي العائد من الإصابة عبدالفتاح آدم، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق نقطتين عن الوصيف الوحدة، و3 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراتين أقل.
وكتب صفوان السويكت على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “اللهم لك الحمد والشكر.. انتصار مهم وصدارة مستحقة.. أبارك لجماهير العالمي وللاعبين وللجهاز الفني والإداري.. والقادم أجمل بإذن الله”.وفق “كووورة”.
من جانبه أبدى عبدالعزيز أحمد بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، سعادته بالانتصار.
وقال عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد الله.. للصدارة مرة أخرى، شكرا للإدارة واللاعبين والمدرب ولجمهور العشق.. فديتكم، شكر خاص لمختار وموسى وأمرابط”.