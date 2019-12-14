رئيس التعاون: العليان لم يستحق الطرد أمام النصر

اعتذر محمد القاسم رئيس نادي التعاون، لجماهير فريقه بعد الخسارة التي تلقاها السكري أمام النصر بهدفين لهدف مساء الجمعة بالرياض ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أن طرد مدالله العليان كان ظالما.
وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: “نعتذر لجماهير السكري على خسارتنا أمام النصر، ولم نظهر بالشكل المطلوب في مباراة اليوم، ونعدهم بالتعويض والعودة لسكة الانتصارات بالجولات القادمة”
وأضاف: “طرد لاعبنا مدالله العليان كان ظالما من وجهة نظري، وخصوصا أنه لم يكن يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الأولى نهائيا، والحكم لم ينذر لاعبي النصر في كثير من اللقطات”. وفق “كووورة”.
وختم: “نحن لسنا ضد عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات بدوري المحترفين بل مع حدوث ذلك تدريجيا، وبعدها سيكون قادرا على الإبداع”.