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أخبار محلية > عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المواطن راجح الحارثي قتيل “شقة القاهرة”
14/12/2019   1:35 م

عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المواطن راجح الحارثي قتيل “شقة القاهرة”

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أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام صلاة الميت على جثمان المواطن راجح الحارثي، الذي عثر عليه مقـتولاً في شقة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشيعت الجموع جثمان الحارثي بعد صلاة فجر اليوم، حيث تم دفنه بإحدى مقابر مكة المكرّمة، وذلك بعد وصول جثمانه عبر مطار جدة مساء أمس الجمعة.

وكان المواطن راجح الحارثي ذهب إلى مصر لإجراء عملية زراعة أسنان، حيث اقتحم شخصان شقته واعتديا عليه بتسديد عدة طعنات له فارق على إثرها الحياة. وفق “أخبار 24”.

وأفادت سفارة المملكة في القاھرة أمس (الجمعة) بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على الشخصین المتورطین في الجريمة.

عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المواطن راجح الحارثي قتيل “شقة القاهرة”

أخبار محلية
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