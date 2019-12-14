لازمة لإصدار الحكم.. “استئناف مكة” تطالب المتهمين في “قضية صكوك الباحة” بملفات الحجج المزورة

واصلت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، محاكمة المتهمين الـ26 في قضية صكوك الباحة المشبوهة، ومن بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان، ورجل أعمال، وكتاب ضبط بمحكمة الباحة.
وطالبت المحكمة المتهمين بإحضار عدد من المرفقات اللازمة لإصدار الحكم في القضية، والتي من ضمنها ملفات الحجج المزورة، وصك الحكم الصادر ضدهم بتهمة غسل الأموال، بالإضافة للوكالات والمحاضر.
وأشار مصدر وفقًا لصحيفة “عكاظ” إلى أن تلك المرفقات قد تكون نُزعت من ملف القضية أو أنها لم ترفق من الأصل، ما دعا المحكمة لطلبها للتحقق من ثبوت التهم على المتهمين أو عدم ثبوتها.
وكانت لجنة تحقيق خاصة قد باشرت أعمال التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهدا وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة.