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أخبار محلية > لازمة لإصدار الحكم.. “استئناف مكة” تطالب المتهمين في “قضية صكوك الباحة” بملفات الحجج المزورة
14/12/2019   1:35 م

لازمة لإصدار الحكم.. “استئناف مكة” تطالب المتهمين في “قضية صكوك الباحة” بملفات الحجج المزورة

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واصلت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، محاكمة المتهمين الـ26 في قضية صكوك الباحة المشبوهة، ومن بينهم قاضٍ وكاتب عدل ‏سابقان، و‏رجل أعمال، وكتاب ضبط بمحكمة الباحة.

وطالبت المحكمة المتهمين بإحضار عدد ‏من ‏المرفقات اللازمة لإصدار الحكم في القضية، والتي من ضمنها ملفات الحجج المزورة، ‏وصك الحكم ‏الصادر ضدهم بتهمة غسل الأموال، بالإضافة للوكالات ‏والمحاضر.

وأشار مصدر وفقًا لصحيفة “عكاظ” إلى أن تلك المرفقات قد تكون ‏نُزعت من ‏ملف القضية أو أنها لم ترفق من الأصل، ما ‏دعا ‏المحكمة لطلبها للتحقق من ثبوت التهم على المتهمين أو عدم ثبوتها. ‏

وكانت لجنة تحقيق خاصة قد باشرت ‏أعمال التحقيق في ‏القضية واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 ‏شاهدا ‏وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام إثر المصادقة ‏على ‏أقوالهم في المحكمة الجزائية في منطقة الباحة‎.‎

لازمة لإصدار الحكم.. “استئناف مكة” تطالب المتهمين في “قضية صكوك الباحة” بملفات الحجج المزورة

أخبار محلية
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