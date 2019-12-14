“الوزراء” يلزم ملاك الأراضي البيضاء بتكاليف تنفيذ شبكة الصرف الصحي

ألزم مجلس الوزراء، ملاك الأراضي البيضاء غير المخططة، الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني غير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الصحي الرئيسة، بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي.
وكلّف قرار مجلس الوزراء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بربط تلك المخططات بالخط الرئيسي للصرف الصحي بعد تنفيذه.
كما عهِد المجلس إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزيري الإسكان والبيئة والمياه والزراعة، وضع الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية للقرار، والأحكام المتعلقة باستثناء الملكيات الصغيرة من إلزامية مد شبكات الصرف وضوابط تحديد هذه الملكيات. وفق “أخبار 24”.