خطفت الصقور المشاركة في مسابقة “مزاين الصقور” أنظار الحاضرين، وذلك في النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام حالياً في ملهم شمال مدينة الرياض.
وحصد الصقار خالد ناصر الهاجري المراكز الثلاثة الأولى في فئة “جير بيور فرخ”، لصقوره الثلاثة (حشيم، مرعب، تمام)، التي حققت النسب المئوية (92%، و85%، و75%) على الترتيب وفقاً لمعايير لجنة التحكيم.
وشهد الشوط الثاني لفئة “جير بيور قرناس”، فوز الصقر (زندان) للصقار سالم ناصر الهاجري بالمركز الأول بعد تحقيقه نسبة 92%، وحصد المركز الثاني الصقر (نيوم) للصقار سلطان فهد الدامر والذي حقق نسبة 81%، وحل ثالثًا الصقر (القايد) للصقار ضحي علي المنصوري بنسبة 72%.
يذكر أنه تم تحديد أربعة 4 معايير للصقر الفائز في مسابقة المزاين هي: “تناسق الطول واللون”، و”أجزاء الجسم”، و”دقة الريش”، و”الاصطفاف”.
وتتضمن المنافسات 5 أشواط، اثنان منها أقيما الخميس لفئتي (حر من حر فرخ، وحر من حر قرناس)، واثنان الجمعة لـ(جير بيور، وفرخ وقرناس)، ويقام الشوط الخامس والأخير اليوم لفئة الحر قرناس، وخُصص لكل شوط جوائز بمبلغ 600 ألف ريال، بواقع 300 ألف و200 ألف و100 ألف ريال لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.
مسابقة الصقور الأجمل تخطف الأنظار..
في يومها الثاني بــ#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور2
شاركونا هذه اللحظات غدا بمقر المهرجان في ملهم
من 5:00م إلى 7:00م#إرث_يتجدد #نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/0gXI47wyc0
— نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) December 13, 2019