وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج.. والتقديم غداً

تفتح جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، باب التقديم لعدد من الوظائف الأكاديمية؛ للسعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأبانت الجامعة أن الوظائف الأكاديمية الشاغرة بمسميات أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ، في عدد من التخصّصات، وذلك للعمل في المقر الرئيس للجامعة بمدينة السيح وفي الفروع الأخرى.
وأوضحت أن التقديم سيكون عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة، داعية الراغبين في شغل الوظائف للتسجيل في الموقع، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24 -4 -1441هـ. وفق “أخبار 24”.