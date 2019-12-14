شيع أهالي صامطة أمس الجمعة جثمان شهيد الواجب جندي أول يحيى علي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وكان أهالي المنطقة يتقدمهم وكيل محافظة صامطة موسى عواف ورئيس مركز القفل نزار التركي وعدد من ضباط القوات المسلحة، ومديرو الإدارات الحكومية، قد أدوا صلاة الميت على جثمان الشهيد عقب صلاة العصر بجامع القفل بالمحافظة.
وقدم وكيل المحافظة التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفق “أخبار 24”.