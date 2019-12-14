نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 10 اشتراطات في خدمة “إيقاف المركبات”.. أبرزها “صحيفة سوابق” لراكن السيارة
14/12/2019   7:04 ص

10 اشتراطات في خدمة “إيقاف المركبات”.. أبرزها “صحيفة سوابق” لراكن السيارة

+ = -
1470

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعةً من الاشتراطات على عمل الشركات والمؤسسات المُرخص لها بتقديم خدمة إيقاف المركبات للمنشآت التجارية في المواقع المخصصة لها.

وألزمت الوزارة مقدمي الخدمة بضرورة توفر 10 شروط في مقدمتها إنشاء منصة تحكم “كاونتر” لتنظيم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص، وتوحيد زي الموظفين وعليه شعار المنشأة، ووضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة، وتخصيص نقطة استلام وتسليم للمركبات في حدود الملكية.

وتضمنت الشروط أن يكون بحوزة “راكن” السيارة صحيفة سوابق من الجهات المختصة ورخصة قيادة سارية المفعول، إلى جانب تركيب مقدم الخدمة كاميرات أمنية ملونة وحديثة. وفق “أخبار 24”.

10 اشتراطات في خدمة “إيقاف المركبات”.. أبرزها “صحيفة سوابق” لراكن السيارة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885078402.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.