10 اشتراطات في خدمة “إيقاف المركبات”.. أبرزها “صحيفة سوابق” لراكن السيارة

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعةً من الاشتراطات على عمل الشركات والمؤسسات المُرخص لها بتقديم خدمة إيقاف المركبات للمنشآت التجارية في المواقع المخصصة لها.
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمة بضرورة توفر 10 شروط في مقدمتها إنشاء منصة تحكم “كاونتر” لتنظيم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص، وتوحيد زي الموظفين وعليه شعار المنشأة، ووضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة، وتخصيص نقطة استلام وتسليم للمركبات في حدود الملكية.
وتضمنت الشروط أن يكون بحوزة “راكن” السيارة صحيفة سوابق من الجهات المختصة ورخصة قيادة سارية المفعول، إلى جانب تركيب مقدم الخدمة كاميرات أمنية ملونة وحديثة. وفق “أخبار 24”.