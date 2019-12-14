الخطوط السعودية: حـادث المضيفات أسفر عن 5 إصابات.. إحداهن بليغة

أوضحت الخطوط السعودية بعض التفاصيل المتعلقة بالحـادث الذي تعرضت له حافلة تقل عددا من المضيفات في العاصمة الرياض، بعد اصطدامها بونش.
وقالت الخطوط لـ “أخبار24” إن إحدى حافلات شركة النقل المتعاقدة لنقل ملاحي الخطوط السعودية بمدينة الرياض تعرضت لحـادث مروري فجر الخميس 12 ديسمبر 2019، وذلك بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.
وكشفت أن الحـادث أسفر عن بعض الإصابات، حيث تتلقى حاليا خمس مضيفات العلاج في المستشفى، أربع حالات مستقرة وحالة واحدة إصابتها بليغة، مشددة على أنهن يجدن العناية اللازمة من إدارة المؤسسة.
يذكر أن مقاطع فيديو وصور أبرزت الحـادث الذي وقع بعد اصطدام الحافلة بونش، وعلوق بعض المضيفات داخلها.