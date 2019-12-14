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أخبار المناطق > محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على الشهيد “القيسي”
14/12/2019   7:00 ص

محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على الشهيد “القيسي”

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أدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الحضرور بمحافظة الطوال، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي عبدالله بن مزيد علي قيسي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم محافظ الطوال التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أدى الصلاة مع محافظ الطوال وكيل المحافظ جابر عواف وعدد من ضباط القوات المسلحة ومديرو الإدرات الحكومية ومشائخ وأهالي المحافظة.

محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على الشهيد “القيسي”

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