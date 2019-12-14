نفذ المرور السري بجدة حملة استهدفت قائدي السيارات المخالفين الذين يسيرون على أكتاف الطريق، لما في ذلك من خطر على حياتهم وتعطيل لسيارات الطوارئ.
وأوضح مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني، أفراد الحملة من المرور السري في مركباتهم، لضبط تلك المخالفة، حيث تم إيقاف أكثر من سيارة لارتكابهم المخالفة وقيمتها 1000 ريال، إضافة إلى مخالفتي المراوغة والسير بدون لوحات.
وتأتي تلك الحملات حفاظاً على أرواح قائدي السيارات ومستخدمي الطريق، حيث ظهرت في الفيديو أيضاً مركبة المرور المتحركة، وهي بشكل عادي من الخارج، لكن بها جهاز لرصد مخالفي السرعة.
وفق “أخبار 24”.