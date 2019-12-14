بيان من هيئة المواصفات الإماراتية رداً على الادعاءات المتداولة حول بعض المنتجات

قالت هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، إنها تابعت ما يثار مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض المنتجات المصنّعة في الدولة أو المصدّرة منها.
وأكدت هيئة المواصفات أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة والتي تُصدَّر أو تصنّع مطابقة للمواصفات الخليجية ومواصفات دولة الإمارات.
وأضافت أن المنتجات المتداولة في أسواقها تخضع كذلك لنظام تأكيد الجودة الشامل الذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلكين.
وتابعت – في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية – أن المنتجات المصنعة لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون وبعض الدول الأجنبية قد تخضع لأنظمة الدول المستوردة ومعاييرها وإجراءاتها. وفق “أخبار 24”.
كما أكدت أن خطوط الإنتاج لبعض المصانع في الدولة تابعة لعلامات تجارية كبرى وتنتِج وتصنِّع بحسب المعايير القياسية، وهي كذلك (المصانع) مرخص لها بممارسة النشاط وتخضع للإشراف.
ودعت هيئة المواصفات الإماراتية إلى تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول منتجات الدولة.