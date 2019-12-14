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أخبار محلية > كان يعمل في الدفاع المدني.. مواطن ينقذ عائلة من 14 فرداً بعد نشوب حريق في منزلهم
14/12/2019   6:59 ص

كان يعمل في الدفاع المدني.. مواطن ينقذ عائلة من 14 فرداً بعد نشوب حريق في منزلهم

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ساهم مواطن كان يعمل في الدفاع المدني في إنقاذ عائلة من 14 فرداً بعد نشوب حريق في منزلهم في أحد أحياء شرق الرياض.

وقال المواطن محمد اليامي إنه كان ماراً في أحد الطرقات بحي اليرموك عندما شاهد الحريق وسمع استغاثات السكان، فعمد إلى استغلال خبراته في العمل في الدفاع المدني سابقاً، وكسر الباب الخارجي وأنقذ العائلة التي من بين أفرادها أطفال وكبار في السنّ.

وأضاف – بحسب “سبق” – أنه تمكن كذلك من إخلاء جميع أفراد العائلة خارج المبنى قبل انتشار الدخان في الطوابق العليا، وبعد ذلك وصلت فرق الدفاع المدني التي أخمدت الحريق.

كان يعمل في الدفاع المدني.. مواطن ينقذ عائلة من 14 فرداً بعد نشوب حريق في منزلهم

أخبار محلية
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