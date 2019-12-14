سفارة المملكة في القاهرة تُؤكد القبض على قاتلَي المواطن “الحارثي”.. وتُوضح بعض ملابسات الجريمة

قالت سفارة المملكة في القاهرة – اليوم (الجمعة) – إن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على شخصين متورطين في جريمة مقـتل المواطن راجح الحارثي.
وأوضحت أن الشرطة عثرت مع مرتكبَي الجريمة على مبالغ نقدية وهاتفين تعود ملكيتهما للضحية، مشيرةً إلى أن الجريمة كانت بدافع السرقة.
وأكدت أن النيابة العامة المصرية باشرت التحقيقات مع الجانيَين – اللذين ألقي القبض عليهما في أقل من يوم واحد بعد ارتكاب الجريمة – تمهيداً لعرضهما على المحكمة المختصّة.
وأشارت السفارة إلى أن جثـة المواطن الحارثي عُثر عليها يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر الجاري في شقته بحي النزهة الجديد بالعاصمة المصرية، وأُبلغ ذووه على الفور، لافتة إلى أنها تابعت مع السلطات المختصة سير التحقيقات منذ وقوع الجريمة، مؤكدةً أنها ستستمر في متابعة القضية مع الجهات الأمنية.وفق “أخبار 24”.
وكان المواطن راجح الحارثي يقيم في مصر بصورة مؤقتة لإجراء عملية زراعة أسنان، واقتحم الجانيان شقته واعتديا عليه موجهَين له عدة طعنات فارق على إثرها الحياة.