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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربة عمله في مهنة الحلاقة بعد استقالته من الوظيفة الحكومية
14/12/2019   6:57 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربة عمله في مهنة الحلاقة بعد استقالته من الوظيفة الحكومية

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استعرض تقرير أذاعته قناة “إم بي سي” تجربة جديدة لشاب مواطن يعمل في مهنة الحلاقة وافتتح صالونه الخاص بعد أن استقال من وظيفته الحكومية وتفرغ للعمل الحر.

وقال الشاب ويدعى “فيصل” إنه اختار هذه المهنة لعدة أسباب منها كلفتها البسيطة جداً، كما أن كونه مواطناً فهذا يميزه عن الحلاقين الآخرين، وعقب استقالته من عمله الحكومي، اتجه للعمل في أكثر من شركة قطاع خاص حتى يحصل على الخبرة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه فضّل العمل في هذا المجال بعد أن تدرب 3 أشهر، رغم الصعوبات، حتى لا يكون مثل من يجلس في البيت ويتقاضى راتباً، كما تجاهل العبارات المحبطة مثل أن هذه المهنة “عيب”، بل إنه الآن يدرب من يرغب في تعلم المهنة.

بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربة عمله في مهنة الحلاقة بعد استقالته من الوظيفة الحكومية

أخبار محلية
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