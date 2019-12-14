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اخبار رياضية > بالفيديو.. “جوميز” يعلن عدم جاهزيته لخوض لقاء الترجي بكأس العالم للأندية
14/12/2019   6:57 ص

بالفيديو.. “جوميز” يعلن عدم جاهزيته لخوض لقاء الترجي بكأس العالم للأندية

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أعلن المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال بافيتيمبي جوميز، عدم جاهزيته لخوض مباراة الترجي اليوم (السبت) ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال جوميز خلال لقاء مع قناة “الكأس”، إنه غیر جاھز لمباراة الترجي؛ بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها في يده.

وأجرى جومیز في أحد المراكز الطبية بدبي عملية جراحية في يده للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء إياب نھائي دوري أبطال آسیا، قبل أن يعود للتدريبات بشكل تدريجي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “جوميز” يعلن عدم جاهزيته لخوض لقاء الترجي بكأس العالم للأندية

اخبار رياضية
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