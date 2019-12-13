ولي العهد يرأس التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”

اعتمد صندوق الاستثمارات العامة التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار”، ويرأس المجلس رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما اعتمد المجلس عضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي.
ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة “شركة القدية للاستثمار” مع توجهات المشروع المستقبلية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومتراً مربعاً، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وفق “أخبار 24”.