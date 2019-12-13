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أخبار المناطق > مجهولون يقتحمون شقة سعودي بالقاهرة ويقتلونه طعناً.. وجـثمانه يصل اليوم للمملكة
13/12/2019   6:53 م

مجهولون يقتحمون شقة سعودي بالقاهرة ويقتلونه طعناً.. وجـثمانه يصل اليوم للمملكة

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تعرض مواطن سعودي يقيم في العاصمة المصرية القاهرة لاعتداء من مجهولين داخل شقته، ما نتج عنه وفـاته على الفور متأثراً بإصابته بعدة طعنات.

وتفيد المعلومات المتاحة أن المواطن راجح الحارثي كان يقيم في مصر بصورة مؤقتة لإجراء عملية زراعة أسنان، ولم يكن معه مرافقون.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن المهاجمين اقتحموا شقة الحارثي بغرض السرقة، في حين تُحقق السلطات المصرية في الجريمة. حسب “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يصل جثـمان القتـيل إلى جدة مساء اليوم (الجمعة)، في الوقت الذي يقال إن السلطات المصرية ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بالجريمة.

مجهولون يقتحمون شقة سعودي بالقاهرة ويقتلونه طعناً.. وجـثمانه يصل اليوم للمملكة

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