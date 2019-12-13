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أخبار محلية > شاهد.. فيلم وزارة الداخلية “نهاية أمل” الفائز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن المخدرات
13/12/2019   6:52 م

شاهد.. فيلم وزارة الداخلية “نهاية أمل” الفائز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن المخدرات

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فاز فيلم “نهاية أمل” الذي أنتجته وزارة الداخلية بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومثل الفيلم القصير معاناة ابن من مأساة أبيه المسجون بسبب المخدرات، حيث يشعر بالوحدة القاتلة وضياع القدوة هو وأسرته، كما ظهر من تصرفات الابن أنه يشعر بخيبة الأمل لفقد أبيه في سني عمره الأولى.

وعبر الفيلم عن فكرة أن المخدرات هي نهاية أمل الأبناء في حياة سعيدة، بل وفي تأمل حياة مستقبلة، حيث عبر الابن عن تشتته وفقدان الأمل في مستقبل واعد، حتى لو بالحلم كما حلم زملاؤه بالمدرسة أن يصبحوا ذوي مناصب محترمة.حسب “أخبار 24”.

شاهد.. فيلم وزارة الداخلية “نهاية أمل” الفائز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن المخدرات

أخبار محلية
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