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أخبار محلية > فريق سعودي أمريكي يطور وحدات إلكترونية لتقنيات الجيل الخامس وأجهزة الاستشعار
13/12/2019   6:52 م

فريق سعودي أمريكي يطور وحدات إلكترونية لتقنيات الجيل الخامس وأجهزة الاستشعار

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نجح فريق علمي مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة (كاربونكس) المتخصصة في الإلكترونيات الامريكية في تطوير نوع جديد من الوحدات الإلكترونية المصنعة من أنابيب الكربون النانوية التي تحقق سرعات عالية تفوق 100 جيجا هرتز في تطبيقات التردد اللاسلكي.

وتتميز التقنية المطورة بالأداء العالي والكفاءة مقارنة بالتقنيات الموجودة حاليا؛ مما يمكنها لإحداث ثورة في تقنية رقائق التردد اللاسلكي في الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والجيل القادم من الأجهزة المتنقلة وتقنيات اتصالات الجيل الخامس (5G).

وسيحدث المشروع البحثي الذي نشرته مجلة “نيتشر”العالمية تغيراً في صناعة الوحدات الإلكترونية المستخدمةفي الاتصالات اللاسلكية، خاصة أن هذه التقنية من الممكن انتاجها بكميات صناعية. حسب “أخبار 24”.

وتعد شركة (كاربونيكس) التي تأسست في 2012 م،وتتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إحدى مخرجات مركز التميز المشترك بين المدينة وجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس وجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات المتقدمة والاستراتيجية للمملكة.

فريق سعودي أمريكي يطور وحدات إلكترونية لتقنيات الجيل الخامس وأجهزة الاستشعار

أخبار محلية
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