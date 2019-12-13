أعلن برنامج “سكني” أنه مستمر في تسليم الفلل الجاهزة في مشاريع وزارة الإسكان، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح البرنامج أنه سلّم المستفيدين خلال شهر نوفمبر الفلل الجاهزة في 19 مشروعاً موزعة في 9 مناطق حول المملكة، بعد استكمال عمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، وذلك في مناطق الرياض والشرقية والقصيم والحدود الشمالية والجوف وجازان ومكة المكرمة وحائل وتبوك.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن 40 مشروعاً متكاملة البنية التحتية والخدمات والمرافق، تتضمن فللاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، ويمكن استعراض تفاصيل هذه الوحدات من خلال هذا الرابط.
ويهدف برنامج سكني لضخ 100 ألف وحدة سكنية خلال العام 2020، بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة 65 مليار ريال، وذلك في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم.
وفق “أخبار 24”.