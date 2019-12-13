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أخبار محلية > “التقاعد” تنفي ما يتداول حول ضرورة تقديم طلبٍ برفع المعاش عند تناقص المستفيدين
13/12/2019   6:50 م

“التقاعد” تنفي ما يتداول حول ضرورة تقديم طلبٍ برفع المعاش عند تناقص المستفيدين

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نفت المؤسسة العامة للتقاعد – في بيان أصدرته اليوم (الجمعة) – صحة ما يتداول في مواقع التواصل حول ضرورة تقديم المستفيدين طلباً لرفع مقدار المصروف لهم من المعاش التقاعدي عند تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

وأكدت المؤسسة أن رفع المصروف من المعاش التقاعدي عند تناقص المستفيدين يتم بصورة آلية من النظام، ولا حاجة لتقديم طلب بذلك إلى المؤسسة.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن النظام الآلي يضمن ألا يقل إجمالي المعاش المخصص للمستفيدين المستمرين بالصرف عن 50% من المعاش أو عن الحد الأدنى (1,985 ريالاً) أيّهما أعلى.وفق “أخبار 24”.

“التقاعد” تنفي ما يتداول حول ضرورة تقديم طلبٍ برفع المعاش عند تناقص المستفيدين

أخبار محلية
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