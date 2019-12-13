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أخبار المناطق > الكويت تُطالب مواطنيها بعدم السفر للعراق وتدعو المتواجدين هناك إلى المغادرة فوراً
13/12/2019   6:49 م

الكويت تُطالب مواطنيها بعدم السفر للعراق وتدعو المتواجدين هناك إلى المغادرة فوراً

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دعت سفارة الكويت لدى بغداد المواطنين بعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، كما أهابت بالمتواجدين هناك إلى المغادرة فوراً، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حالياً.

وشددت السفارة في بيان لها على ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي “تصل إلى السجن”.

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يوماً للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإقالة الحكومة وتعديل الدستور وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان. وفق “أخبار 24”.

الكويت تُطالب مواطنيها بعدم السفر للعراق وتدعو المتواجدين هناك إلى المغادرة فوراً

أخبار المناطق
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