التعليم: تشكيل لجنة للتحقيق حول مقطع اعتداء طالب على زميله بمكة وبشأن تصوير الواقعة

أعلنت وزارة التعليم، أن نائب الوزير وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن واقعة اعتداء طالب على آخر في إحدى مدارس مكة، التي أظهرها مقطع فيديو متداول، والتحقيق أيضاً بشأن تصوير الواقعة.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن نائب الوزير أكد متابعته للجنة التي وجه وزير التعليم بتشكليها للعمل على الحد من مظاهر العنف والتنمر في المدارس.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر طالباً يعتدي بالضرب على آخر بإحدى مدارس مكة المكرمة، فيما ذكرت إدارة تعليم مكة في وقت لاحق أن تحقيقها أثبت أن الواقعة مزحة ثقيلة بين الطالبين، الأمر الذي أثار استهجان العديدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف حول الواقعة. وفق “أخبار 24”.