أظهر مقطع فيديو متداول جانباً من برنامج وداع نظمه طلاب جامعة الجوف لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري عقب انتهاء تكليفه بالإدارة.
وانتظم عدد من الطلاب في صفوف وودعوا مدير الجامعة بالتحية والأهازيج الكشفية، وتقبيل رأسه، في موقف سالت معه دموع مدير الجامعة، وذلك بعد 8 سنوات قضاها في منصب المدير.
وكان الدكتور البشري غادر منطقة الجوف الثلاثاء الماضي، وكان في مقدمة مودعيه مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر الزارع ووكلاء وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبو الجامعة.
وقال الدكتور البشري في رسالة وجهها لمنسوبي ومنسوبات الجامعة: “لقد عملنا سوياً خلال السنوات الماضية لبناء هذه الجامعة والرقي بها إلى مستويات متقدمة وأصبحت من الجامعات التي لديها بنية أكاديمية وإدارية وتنظيمية، حيث توفرت فيها المباني والمعامل والمختبرات الراقية والتي جاءت بدعم كبير من القيادة الرشيدة وبجهودكم”.
يذكر أن مدير جامعة الجوف الدكتور البشري كان قد فقد خمسة من أبنائه إثر حادِث مروري في الأحساء في عام 2014 أثناء عودتهم من دبي بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي هناك.
وفق “أخبار 24”.