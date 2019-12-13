تأجير سيارة رياضية فارهة بـ75 ألف درهم ليوم واحد

شهد سوق تأجير السيارات الرياضية الفارهة في إمارة دبي مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت سيارة رياضية فارهة ما بين 70 إلى 75 ألف درهم إيجاراً يومياً.
وبحسب متعاملين في سوق السيارات وعاملين في مجال تأجير السيارات، فإن تأجير السيارات الرياضية في دبي يرتفع بصورة كبيرة عند تحسن حالة الطقس، مشيرين إلى أن سعر تأجير السيارة الرياضية يعتمد على ماركة المركبة وسنة تصنيعها.
وقال مدير عام إحدى شركات تأجير السيارات، وفقا لـ “الإمارات اليوم” إن فئة النخبة من السياح أو المشاهير يميلون إلى دفع مبالغ كبيرة مقابل قيادة سيارة من طراز محدود الإنتاج.
بدورها أفادت مصادر، أن هناك 5 أنواع من السيارات الرياضية الفارهة ذات أسعار تأجير مرتفعة في دبي، الأولى منها يترواح سعر تأجيرها اليوم بين “6.2 – 7” ألف درهم، مع شرط دفع تأمين 10 آلاف درهم، وللثانية ما بين “4.5 – 5” ألف درهم.
أما السيارة الرياضية الفارهة التي تأتي في المرتبة الثالثة فسعر تأجيرها اليومي يتراوح بين “4.2 – 4.8” ألف درهم مع تأمين بمبلغ 5 آلاف درهم، ويتراوح سعر الرابعة بين “4 – 4.2” ألف درهم، فيما يتراوح سعر تأجير الخامسة بين “3.9 – 4” ألف درهم.