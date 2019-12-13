أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، أن أرضاً بمساحة 1 مليون متر مربع بالرياض، جرى تطويرها من قبل مالكها، ويتوقع أن تتوفر 1500 قطعة سكنية قريبا.
وأكد البرنامج في بيان صحفي، أن العديد من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم جرى تطويرها خلال الفترة الماضية، وأن هناك أراضي بيضاء خاضعة للرسوم في المدن المستهدفة يجري تطويرها حالياً من قبل ملاكها أو بالتعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء قطع سكنية عليها، بهدف توفير قطع سكنية للمواطنين.
ولفت البيان إلى أن رسوم الأراضي البيضاء تطبق حالياً في المرحله الأولى في كل من جدة والرياض وحاضرة الدمام، ويشمل تحصيل الرسوم من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الثلاث، التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر فأكثر.
وأشار إلى أن الرسوم لا تطبق على الأرض التي ينجز تطويرها، أو تلك التي يعتمد المخطط عليها اعتماداً نهائيا، أو التي يكتمل بناؤها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد.
وفق “أخبار 24”.