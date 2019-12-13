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اخبار رياضية > “تويتر” يستعرض أبرز التغريدات الرياضية واللاعبين الأكثر ذكراً في المملكة في 2019
13/12/2019   2:02 م

“تويتر” يستعرض أبرز التغريدات الرياضية واللاعبين الأكثر ذكراً في المملكة في 2019

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مع اقتراب عام 2019 من نهايته، سلط موقع “تويتر” الضوء على أبرز التغريدات والوسوم الرياضية في المملكة والتي شهدتها المنصة خلال العام.

وذكر “تويتر” أن أكثر اللاعبين الذين تمت الإشارة إليهم خلال العام هم: بافيتيمبي غوميز، ثم سامي الجابر ، ومحمد الشلهوب، وماجد عبد الله.

أما أكثر اللاعبين استقطاباً للتغريدات: عبد الرازق حمد الله (النصر)، فهد المولد (الاتحاد)، أحمد الشمراني (الحزم)، محمد الشلهوب (الهلال)، سعيد المولد (الأهلي)، محمد السهلاوي (الشباب). وفق “أخبار 24”.

في حين كانت أكثر فرق كرة القدم تداولا في التغريدات:

  1. #الهلال
  2. #النصر
  3. #الاتحاد
  4. #الأهلي
  5. #الشباب
  6. #التعاون

أما أكثر وسوم المباريات استخداماً في التغريدات، جاءت على الترتيب التالي:

  1. #الاتحاد_النصر
  2. #الهلال_التعاون
  3. #النصر_الباطن
  4. #الهلال_السد

ومن الفعاليات الرياضية التي أقيمت هذا العام واستقطبت أكثر التغريدات:

  1. نهائي كأس العرب للأندية الأبطال (العين الإماراتي)
  2. مهرجان WWE سوبر شو داون 2019 (جدة)
  3. عرض WWE كراون جول 2019 (جدة)

وتتضمن القائمة التالية التغريدات الأكثر إعادة للتغريد في المملكة لكل شهر، والتي هيمن عليها نادي الهلال:

يناير:

فبراير:

مارس:

أبريل:

مايو:

يونيو:

يوليو:

أغسطس:

سبتمبر:

أكتوبر:

نوفمبر:

“تويتر” يستعرض أبرز التغريدات الرياضية واللاعبين الأكثر ذكراً في المملكة في 2019

اخبار رياضية
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