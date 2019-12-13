بالفيديو.. الوحدة يتصدر الدوري مؤقتاً بعد فوزه على العدالة

واصل فريق الوحدة انتصاراته وفاز على ضيفه العدالة 2-صفر ليخطف الصدارة مؤقتاً، في مباراتهما على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 11 من الدوري.
وحقق الوحدة فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه على النصر في الجولة الماضية، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما واصل العدالة تلقي الخسائر للمرة السادسة هذا الموسم.
أحرز هدف الوحدة في الدقيقة 43، لاعبه البرازيلي أنسيلمو وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته وتمكن مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز من تسجيل الهدف الثاني، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة على قمة الجدول.
وفق “أخبار 24”.